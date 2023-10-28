T1聯盟新球季28日在新莊體育館正式開打，地主新北中信特攻靠著全隊5人得分上雙，其中阿巴西攻下22分最高，最後以106比92輕取台南台鋼獵鷹，順利搶下開幕戰勝利，也替自己連霸之路邁開第一步，獵鷹雖在休兵期補強本土戰力，卻仍無法擊敗特攻。

獵鷹首節靠著德古拉的內線絕對高度，很快搶到領先優勢，不過地主特攻也在克力斯、劉人豪兩人火力帶領追上，劉人豪更在首節結束同時，沒過中線出手超大號三分球直接空心破網，也讓特攻打完首節，反以26比25領先。

次節雙方互有領先，獵鷹靠著金恩上半場結束前的三分球，打完半場取得54比51領先；不過第三節完成就看阿巴西、謝亞軒兩名特攻本土球員表現，兩人攜手幫助特攻一舉擴大領先到兩位數，打完前3節，特攻80比69領先。

特攻末節逐漸擴大領先到15分，反觀獵鷹不僅谷毛維嘉扭傷左腳踝退場，郭少傑也提前犯滿離場，獵鷹戰力更加受損，剩餘時間也乾脆讓才剛加盟的高承恩擔任主控打完，擺明已經提前放棄了這場開幕戰勝利。