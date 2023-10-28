漢子、燕子、禿子再合體！韓國瑜喊話「當聰明的高雄人」 自嘲爆「這2句」全場笑噴 @ChinaTimes

【中天直播#LIVE】藍營大咖齊聚高雄!侯友宜造勢大會現場最新 20231028 @CtiNews

國民黨總統參選人侯友宜於今（28）日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦高雄首場萬人造勢大會，漢子、禿子、燕子將再度合體營造大團結氣勢，預料為晚會創造一波高潮。主持人謝龍介宣布，現場湧入超過4萬人為侯友宜以及國民黨立委參選人加油。侯友宜、韓國瑜和盧秀燕於晚間7時左右攜手大進場，現場響起侯友宜當選的吶喊聲。

國民黨高市黨部指出，28日周六下午5時則在捷運鳳山西站旁的空地，舉行侯友宜高雄首場萬人造勢團結大會。國民黨高雄市黨部正式公布嘉賓陣容，今日將邀請國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜，以及國民黨現任縣市首長，包含台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴都將輪番登台助講，向高雄的好朋友強力推薦國民黨總統參選人侯友宜。

國民黨高市黨部表示，今天也將為高雄提名的立委參選人聯合大造勢，力拚國會過半、高雄全壘打，政黨票衝第一。此外，漢子、禿子、燕子也將會再度合體，共同營造大團結氣勢，為造勢大會帶來一波高潮與亮點。

現場支持者不斷吶喊「下架民進黨」。（袁庭堯攝）

在國民黨高雄市各區立委參選人、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠以及前立法院長王金平演講結束後，侯友宜、韓國瑜和盧秀燕於晚間7時左右攜手大進場，現場響起侯友宜當選的吶喊聲。

盧秀燕表示，漢子禿子燕子再合體，團結在高雄！這幾年民進黨黑白來，國家很危險，國家可能會有戰爭，年輕人役期延長為一年！所以這次總統非常重要，要有能力轉危為安，保護人民，這個人就是侯友宜！

高雄市前鎮、小港、旗津立委參選人李明璇故意改編日前火紅的「挖土歌」，諷刺民進黨中飽私囊。（袁庭堯攝）

侯友宜的哥哥、乳癌權威醫師侯明鋒首度現身力挺。（袁庭堯攝）

盧秀燕強調，侯友宜已經用了前半生保護國家人民，遇到危機，是唯一有經過考驗的人，一定會保護人民。為了國家人民安全，為了台灣人民，一定要支持侯友宜！

韓國瑜演講時，現場群眾熱情問好。韓國瑜說，上次跟柯文哲談藍白合，是談科學，但南部是談感情的，感情都是非常非常直接！

國民黨智庫執行長柯志恩一登台就受到民眾一陣歡呼。（袁庭堯攝）

侯友宜呼籲支持國民黨高雄立委參選人，讓他們進到立院查弊案。（袁庭堯攝）

這次選舉非常重要，跟高雄鄉親報告，要當一個聰明高雄人，第一是愛好和平，發生戰爭，最危險是台北，第二危險就是高雄，因為軍事重鎮就在高雄！第二，高雄人負債全國第一，高雄子弟8成畢業後離開高雄，為什麼？因為找不到好工作！

第三點，要追求城市定位，追求高雄未來目標。美國政治中心是華盛頓，但經濟中心是紐約，未來台灣工商業最發達一定要在高雄！

韓國瑜說，這三年來，他「出門靠朋友，回家靠老婆」，但時常在擔心高雄未來，他呼籲，把一切希望放在侯友宜！