扶輪國際青年領袖奬在台舉行，28日舉行開幕式。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

美國商會執行長林博智、荷商席佛和青年交流。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

國際扶輪3521地區主辦的2023年國際扶輪青年領袖獎台北論壇28日在台北揭幕，來自20個國家的菁英青年將展開兩天論壇研討交流，其中，包括來自烏克蘭的美女準律師雪佛索娃等人，都受到扶輪接待家庭熱烈歡迎。

這次論壇是由國際扶輪3521地區主辦，台北市政府觀傳局協辦，在台北醫學院的國際會議中心舉行。學員們在前兩天已陸續抵達，全部住在扶輪社友的接待家庭，他們已經做了半日遊，感受台灣的風土人情，在社群網站向全世界分享台灣見聞。一如台北市長蔣萬安書面歡迎詞中的介紹，台北市是個「三十分鐘的城市」，快速飽覽北台灣特色。

3521地區總監章金元在開幕式表示，本次活動最主要是希望各國的青年齊聚一堂互相的交流，在不同文化的衝擊之下了解彼此，促進世界和平。尤其最近國際戰亂紛爭頻繁，台灣處境兩岸關係更是全球矚目，今年國際扶輪的主題是為世界創造希望，更希望大家在台期間能夠多了解台灣，對台灣的文化民主各方面多多為我們宣傳與支持。

這群22至35歲的青年，至少有一年的職場經驗，於各行各業有所專精。來自土耳其的艾琳除了參加論壇，還安排了中南部的教育心理學專家。來自法國的何駒從事牙醫設施，說自己事實上已在台灣工作兩年，對論壇主講人之一波⼠頓科技公司總經理所講的「如何增強我們的適應力」特別有感。

國際扶輪在世界各地針對青年舉辦的年度活動（Rotary Youth Leadership Awards，簡稱RYLA），藉由扶輪社的贊助，由各地區主辦訓練課程，讓青年得以學習領導能力及學會關心社會。

烏克蘭女孩雪佛索娃因戰火遠離家園。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

大會介紹了每一位學員，他們帶著自己的國旗向全場打招呼。來自烏克蘭的雪佛索娃費盡艱辛來到台灣，她表示自己因戰爭而離開家園，目前暫居法國，這次來到台灣參加RYLA學習領導力，相信能幫助自己順利開始律師工作，更希望有朝一日能將所學帶回家鄉。

論壇特別邀請了5位重量級人士為青年作演說及討論交流，包括中華經濟研究院副院長王健全為國際青年分析國際及兩岸經濟展望、及4位外商企業的在台最高領導外籍CEO，擔綱分享青年領袖奬所追求的四大理念。