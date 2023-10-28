新竹縣2023年「社區我的家」福利社區化成果展28日於竹北市新崙公園登場，此次成果展由社會處攜手24個社區單位，共同呈現一整年的福利成果。今年頒發4個獎項，共25個社區與公所獲得榮譽。社會處今年核准補助款項近335萬元，期望能夠協助在地社區發展，增強社區能量。

今年福利社區化成果展頒發4個獎項，分別為新竹縣社區發展工作評鑑績優公所6名、新竹縣社區發展工作選拔績優社區6名、新竹縣防制性別暴力社區評選獎項3名，以及新竹縣社區照顧關懷據點及長照據點檢核優等獎10名，以鼓勵與感謝各鄉鎮市公所及社區在社會福利上的表現及成果。

新竹縣政府持續積極推動社區發展工作補助計畫，今年總共核定了25個社區提案，並批准補助款項近335萬元，透過社區居民的共同參與及共同努力，以守護社區、實現社區的進一步美好。

社區福利服務種類多樣，從推動社區發展工作補助計畫、社區照顧關懷據點服務、社區防治性別暴力宣導等，皆屬於範疇，透過本次「新竹縣『社區我的家』福利社區化成果展」，可以讓民眾一覽新竹縣推動社區福利服務等豐富的成果，串聯公所、社區及居民的共同推行，實現社區福利服務永續發展。

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