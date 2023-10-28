大陸長江雲新聞網報導，據江蘇省紀委監委28日消息，江蘇省公安廳黨委委員、副廳長陳旭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。

經查，陳旭2015年3月至2019年11月間曾任職南通市公安局長。而從2003年起，到不久前的9月22日，南通市公安局連續4任一把手秦劍平、陳旭、張軒、高山先後被查，全部落馬。

公開簡歷顯示，1965年出生的陳旭為江蘇射陽人，江蘇省委黨校研究生學歷。1985年7月參加工作，1988年3月加入中國共產黨。

1985年7月起，陳旭歷任鹽城市公安局辦公室辦事員、科員，江蘇省公安廳辦公室研究科科員、副科長，江蘇省公安廳辦公室調研室副主任，江蘇省公安廳指揮中心、辦公室副主任；2004年2月任江蘇省公安廳政治部宣傳處副處長（正處級）；2004年4月任江蘇省公安廳政治部宣傳處處長；2011年8月任江蘇省公安廳監所管理總隊總隊長；2014年11月任江蘇省公安廳單位內部安全保衛總隊（地鐵公交安全保衛總隊）總隊長；2015年3月任南通市政府黨組成員，市公安局局長、黨委書記；2016年5月任南通市副市長，市公安局局長、黨委書記；2019年11月任江蘇省公安廳黨委委員、副廳長。

據報導，陳旭在2019年11月回到省公安廳任職之後，接替陳旭擔任南通市公安局一把手的是張軒。2019年12月至2020年11月，張軒擔任南通市公安局局長、黨委書記。2021年2月，江蘇省紀委監委發布消息，張軒涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

在張軒之後，擔任南通市公安一把手的是2021年1月到任的高山。不久前的9月22日，江蘇省紀委監委發布消息，高山涉嫌嚴重違紀違法，接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。據南通27日發布消息，南通市第十六屆人大常委會第十五次會議通過，免去高山南通市人民政府副市長、市公安局局長職務。

在陳旭擔任南通市公安局一把手之前，公開簡歷顯示，2003年11月，秦劍平調任南通市公安局局長、黨組書記，2006年7月任南通市市長助理、市公安局局長、黨組書記，2008年6月任南通市副市長、市公安局局長、黨組（黨委）書記。秦劍平於2014年1月任南通市政協副主席，繼續兼任市公安局局長至2015年4月，2017年3月退休。

2022年2月12日，江蘇省紀委監委發布消息，秦劍平涉嫌嚴重違紀違法，接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查，此時距離其退休已過去將近5年時間。

此次陳旭落馬，意味著從2003年起的20年間，南通市公安局連續4任一把手全部落馬。