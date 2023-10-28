在例行賽尾聲在守備時與隊友發生碰撞導致腳受傷的林承飛順利歸隊，今天季後挑戰賽開打，他也立刻回到先發打序，掛傷號的時間他也有維持身體狀況，他提到，在先讓1勝的情況下，會以挑戰者心態去面對這次系列賽，「或許他們的壓力比我們更大。」

林承飛在21日對中信兄弟比賽中守備時，與三壘手梁家榮發生碰撞，導致右腳有腫脹情況，在最後爭奪季後賽門票時提前脫離戰線，好在傷勢不是太嚴重，順利趕上季後賽。他坦言，受傷當下一定會擔心是否會錯過季後賽，也都有持續維持身體狀況，希望下場後能好好發揮，平常心、當例行賽去面對。

雖然最後幾場只能在場邊當啦啦隊，林承飛仍持續讓自己維持在比賽的感覺中，他也認為，在例行賽尾聲面對高張力比賽對球隊而言是好事，「距離季後挑戰賽時間比較短，有這樣的比賽感覺比較好，現在大家的打擊狀況也都不錯，希望自己下場能讓打線串連度再好一點。」

林承飛今年例行賽共敲出8轟，其中一半是在10月打出，另外還有3支二壘安打，長打能力大幅提升，他認為，主要是自己設定球的位置做了些改變，效果不錯就持續去做，「當然對手一定會針對弱點去投球，自己也會注意，但如果有投到可以掌握的球盡量不要錯過。」