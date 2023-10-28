華邦電自去年起響應淨零碳排的未來趨勢，首次以購買自願性碳權抵銷碳排的方式舉辦零碳家庭日，為延續永續發展理念，連續第二年對家庭日活動進行碳排放量統計盤查、以自有之自願性碳權抵換碳排，再次打造華邦電「零碳家庭日」；而活動本身亦全方面落實綠色生活行動。「環境面」方面，首次使用活動專屬APP實行攤位付款電子化、以優惠折扣鼓勵同仁使用環保餐具，具體減少資源消耗。「社會面」部份，華邦利用線上ESG數位活動社群宣傳及實體「永續利用」ESG體驗活動，虛實整合同步推動永續教育 ; 並邀請華邦及員工持續性贊助的機構學童一同參與家庭日活動及參觀故宮南院，進行藝文之旅。「經濟面」則是優先支持在地生產廠商、採購環境友善產品，帶動更多跨界合作。

今年度華邦家庭日的重頭戲，則是由董事長、總經理及高階主管帶領同仁一起高唱華邦電企業歌，凝聚向心力並傳承企業文化，激勵共同迎向未來的挑戰。「華邦企業歌」從作詞、作曲、演唱，皆展現華邦電的核心價值，作詞創作展現積極創新及熱情學習的精神，由人機協作，AI成為華邦同仁創作的好幫手，作曲及演唱也是由華邦內部同仁自發性的團隊合作，共同協力完成，展現華邦電人當責團隊的核心價值。