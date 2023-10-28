民進黨台中市第5選區立委莊競程力拚連任，28日與內政部長林右昌到北屯區三官堂參拜，並和廟方、民眾座談。（潘虹恩攝）

民進黨台中市第5選區立委莊競程力拚連任，28日下午勤跑北屯三官堂與紫微宮參拜，並與廟方、民眾座談，內政部長林右昌南下輔選。林右昌說，內政部在9月20號完成組織改造，將過去宗教禮制的工作成立「宗教禮制司」，未來將有更多量能和經費支持地方事務發展。

莊競程力拚連任勤跑地方，林右昌南下陪同力挺，28日下午先後到北屯區三官堂與紫微宮參拜祈福，分別致贈鏡屏與匾額，並與廟方、地方民眾座談。林右昌說，今日到四張犁三官堂參拜，這是民眾的信仰中心，並且在3年疫情期間幫忙政府許多，不僅撫慰人心也協助防疫工作。

林右昌說，內政部在9月20號完成組織改造，將過去宗教禮制的工作提升為「宗教禮制司」，未來將有更多量能和經費支持地方事務發展，由於莊競程也很關注地方的宗教和文化，因此特別安排他來參拜。另外，三官堂董事長陳瑞昌過去是優秀警察同仁，現在擔任董事長，相信對地方支持不遺餘力。

莊競程表示，今天非常高興邀請到部長到三官堂參拜，祈求國泰民安，也感謝部長及內政部相當支持宗教信仰的發展，包括之前他曾爭取的東大橋的經費、社會住宅，都是靠內政部的大力支持。

莊競程說，他的專長是老人醫學跟醫學工程，長輩的照顧是他最重視，極力爭取醫療預算提高預防醫學，照顧更多的長輩需求； 3年多來他也走遍選區內的學校，爭取孩童各項的教育經費超過23億；年輕人他則爭取到幼兒特別扣除額從2萬5提高至12萬，育兒津貼父母均為被保險人並符合請領條件者，可同時請領育嬰留職停薪津貼等。

他說，感謝大家3年多前給他肯定跟支持，這些日子他沒有忘記大家的期待，認真替大家爭取經費實現政見。台中有生醫產業的優勢，未來他會推動台中生醫產業園區，打造台灣的護國群山，希望鄉親給他連任的機會。