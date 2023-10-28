為了慶祝北捷預計在11月上旬迎來第130億搭乘人次，台北市副市長李四川（圖）擔任「1日捷運司機」，並親自用車廂廣播與乘客們打招呼。（北捷提供／丁上程台北傳真）

為了慶祝北捷預計在11月上旬迎來第130億搭乘人次，台北市副市長李四川（右）擔任「1日捷運司機」，並親自用車廂廣播與乘客們打招呼。（北捷提供／丁上程台北傳真）

台北捷運繼今年2月出現第125億乘客後，預計在11月上旬迎來第130億搭乘人次。為了歡慶130億旅運人次，並鼓勵旅客加入會員綁卡搭捷運，特別邀請台北市副市長李四川，親自至列車駕駛室慰勞辛苦的工作人員，並利用車內廣播向搭乘列車旅客問好，擔任「1日捷運司機」，也讓旅客相當驚喜。

李四川出席活動前，特地前往捷運松山站，並且至電聯車駕駛室向全車旅客廣播「大家好，我是台北市副市長李四川，大家也可以叫我川伯，非常感謝各位的支持，台北捷運即將突破130億旅運人次，我們一直用安全，守護大家往前。」

「南京三民站快要到了，感謝您的搭乘，要下車的旅客請小心步伐、注意月台間隙。」車內旅客聽見李四川的廣播問候，先是感到震驚不敢置信，隨後直呼好幸運；月台上眼尖的旅客發現「川伯」的身影，紛紛拿起手機拍照留念。

北捷表示，加入捷運會員並綁定卡片搭捷運，就有機會成為第130億的北捷幸運兒，可享一整年免費搭捷運的年票，更可帶走價值88000元的日月潭晶園渡假村總統套房住宿券1張，幸運得主前後各5名台北捷運會員，皆可獲贈都會通定期票1張。