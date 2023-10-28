2023同志大遊行28日登場，民進黨主席、總統參選人賴清德（中）參加遊行活動，出發前致詞表示，婚姻平權不是終點，只是台灣平權文化的起點。未來，他會跟大家站在一起，在多元同行的路上一起邁進。（郭吉銓攝）

副總統賴清德今天第一次以民進黨主席、總統參選人身分，第一次參加同志大遊行活動；賴清德出發前致詞表示，婚姻平權不是終點，只是台灣平權文化的起點。未來，他會跟大家站在一起，在多元同行的路上一起邁進。「會堅定挺你做自己，讓台灣更美麗。」

2023同志大遊行28日登場，民進黨主席、總統參選人賴清德（中）參加遊行活動，出發前致詞表示，婚姻平權不是終點，只是台灣平權文化的起點。未來，他會跟大家站在一起，在多元同行的路上一起邁進。（郭吉銓攝）

今天參加遊行人數眾多，賴清德計畫要跟著民進黨隊伍會合，但是因為人潮洶湧，民進黨比預定時間還晚抵達。

賴清德出發前發表談話，他說，今天他率領民進黨黨公職組成隊伍參加台灣同志遊行，首先他要感謝多年來為性別平權、婚姻平權努力的好朋友，「因為有你們的犧牲奉獻，台灣才有多元活潑社會」，也成為亞洲第一個婚姻平權國家。

他說，在這條路上，民進黨一直跟大家站在一起，包括2006年當時立委蕭美琴、2013立委尤美女及鄭麗君，都有提出婚姻平權法案，可惜沒通過，一直到2019年大法官釋憲會議通過，民進黨團跟蘇貞昌行政院團隊共同合作，通過婚姻平權法案。

他說，過程中充滿許多眼淚，包括悲傷、感動、喜極而泣的眼淚，他要跟所有好朋友說明，「婚姻平權不是終點，只是台灣平權文化的起點」， 未來，他會跟大家站在一起，在多元同行的路上一起邁進，「會堅定挺你做自己，讓台灣更美麗」， 一起加油、一起努力。