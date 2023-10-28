該3C店老闆昨天對外喊冤，還在門口貼出公告，沒想到今天就被拘提。（張亦惠攝）

台中市第六分局今天中午帶回2名林嫌偵辦，偵查隊長張漢章今天下午出面說明。（張亦惠攝）

台中多所大學傳出學生遭「無卡分期」詐騙，林嫌向學生稱他缺業績，只要簽無卡分期合約就能拿5000佣金，且不用繳貸款，後續學生陸續收到繳款通知才得知受騙，該3C店林姓老闆昨天喊冤是遭冒名，但今天中午被警方拘提到案，且據了解，林嫌找到願意簽名的學生後，都是帶到林老闆店內簽約，兩人皆涉有重嫌，訊後移送台中地檢署偵辦。

位於西屯路上該3C店林姓老闆昨天向媒體表示，他們是販售任天堂遊戲片，並不是通訊行，但店名被林嫌冒用，跟他沒有任何生意往來。警方展開調查，今天台中地檢署檢察官指揮第六分局及刑大前往該店家跟林姓業務、林姓老闆住處搜索，搜出合約、多支手機、存摺等。

警方指出，林嫌（業務）以「協助達標業績可獲取獎金抽成」之話術，向大學生遊說，若以「購買高價3C產品」簽署無卡分期貸款合約，則可獲取5000元，若介紹朋友來辦，則介紹人可抽取2000至4000元的介紹費，申辦學生並無實際拿到3C產品，且嫌犯再三保證無卡分期貸款會由其全額繳納，大學生不須出任何一毛錢。

據了解，林嫌（業務）成功游說大學生願意簽署無卡分期貸款合約後，會將學生帶至位於西屯路三段的3C店內，林姓老闆至今矢口否認有犯案，但警方在店內查獲200多份合約書，當中除正當買賣外，也有此案相關合約，目前受害金額有多少還在清查中。

六分局清查轄區共有68名被害人，全數未拿到手機，今天中午分別將2名林姓嫌犯拘提到案，查扣手機22支、電腦3部、現金58萬餘元、存摺18本、3C產品購買合約書及相關證物一批，訊後移送台中地檢署偵辦，將持續向上溯源擴大偵辦。