美國名媛「翹臀金」金卡戴珊(Kim Kardashian)2003年因和歌手Ray J性愛片外流爆紅，一家人更推出實境節目《與卡戴珊同行》，令大眾熟知，她2019年創立內衣品牌「Skims」主打各種膚色、尺寸都能穿，近期品牌推出激凸內衣，金卡戴珊更親自上場演繹，脫衣露出內在美。

金卡戴珊近日宣布品牌推出「終極乳頭內衣」，宣傳影片一開始金卡戴珊穿著燕麥白的套裝，胸部位置明顯有兩點凸起，她戴著眼鏡坐在電腦前提起「地球的溫度越來越熱，海平面正在上升，冰蓋正在縮小。我不是科學家，但我相信每個人都可以利用自己的技能盡自己的一份力量。」接著她說「這就是為什麼我要推出一款內建乳頭的全新胸罩，這樣無論天氣多熱，你看起來總是很冷」，金卡戴珊也大開雙關梗「有些日子很艱難（hard），但這些乳頭更堅硬（harder）。與這些冰山不同的是，它們（內衣乳頭）不會去任何地方。」最後金卡戴珊直接脫下外衣露出內在美，內衣上有明顯兩點，製造激凸的假象。

該產品於美國時間10月31日推出，金卡戴珊表示「終極乳頭內衣」的10%銷售額會捐給國際環境組織1% Planet，目前官網單件售價約為2200元台幣。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。