男星婁峻碩與焦凡凡（焦曉凡）穩定交往7年，兩人經常被粉絲催婚，他們總說還沒有或是順其自然。沒想到婁峻碩昨（27）日驚喜宣布求婚成功喜訊，焦凡凡也曬照說「我願意」，婁峻碩甚至為了焦凡凡寫了一首新歌，浪漫到全網被閃瞎；焦凡凡今（28）日再PO出兩人7年前對話，婁峻碩真的兌現承諾了。

焦凡凡今日下午在Instagram限時動態上傳7年前與婁峻碩的對話記錄，表示「現在看7年前的對話覺得好好笑，好可愛23、24歲的我悶（們）」；原來內容是婁峻碩說自己每一段感情都是以結婚為前提交往，焦凡凡說自己也是，還驚訝問「世界上還有這種男生喔」，婁峻碩秒回「哈哈有啊」。

焦凡凡透露7年前婁峻碩說自己交往都是以結婚為前提，如今他真的兌現承諾了。（圖／摘自焦凡凡Instagram）

兩人穩定交往7年，婁峻碩終於向焦凡凡求婚，昨日分享求婚成功消息後，又釋出求婚花絮，與焦凡凡去馬爾地夫度假時，趁她不注意隨時拿出求婚鑽戒，足見他很精心準備這場求婚；另外婁峻碩更寫了一首新歌〈Till 4ever〉，歌詞字字句句都是對焦凡凡的愛，讓支持他們的粉絲們被閃瞎外，也都替他們感到開心。

其實婁峻碩與焦凡凡公開戀情後，兩人感情狀況或是何時結婚都不時被追問，10日婁峻碩參加KID（林柏昇）婚禮時，就又被問何時結婚，他只笑說，「當然是還沒有」。