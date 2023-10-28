台北市文山區日前接獲二起民眾報案，稱停放於路邊的車輛車窗遭打破、財物遭竊，經警方積極調閱監視器後，鎖定一名年約47歲洪姓男子涉嫌重大並將其查緝到案。

警方表示，木新派出所日前接獲二起民眾報案，稱停放於路邊的車輛車窗遭打破、財物遭竊，經調閱監視器發現，洪嫌趁四下無人時挑選目標，對於停放路旁之計程車，在拿起路旁之石頭後，以石頭將車窗打破並竊取車內之財物，經員警積極鍥而不捨、擴大偵辦，掌握洪嫌身分後，將其查緝到案，全案依竊盗罪及毀損罪移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

文山第一分局表示，本案發生後員警立即調閱案發地周邊監視器影像，掌握犯嫌身分及蹤跡後將犯嫌緝獲到案，展現警方維護地方治安之決心，不容任何非法之歹徒挑戰。並呼籲與本案相關之被害人盡速與本分局聯絡，指認犯嫌；另提醒民眾離開車輛時應避免將財物留在車上，以免遭竊嫌盯上，若遇可疑人、事時應立即報警，由警方進一步查察，以防範宵小危害治安。