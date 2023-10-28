基隆市深美國小14日爆發疑似學生食物中毒事件，深美國小校長陳建文28日首度透過臉書發文表達心聲，除了感謝家長與市府的支持，也希望未來能持續精進學校中央廚房的食安作業流程。（翻攝自陳建文臉書／徐佑昇基隆傳真）

基隆市深美國小學生食物中毒案已過2周，除了導致基隆市教育處人事大搬風外，也促使市府加強把關學童午餐食安，市長謝國樑更多次抽查各校營養午餐運作衛生情形。而深美國小校長陳建文28日於臉書首度發聲，除感謝家長與市府支持外，並指出廚房確實有待改善缺失，期望未來能再精進。

陳建文表示，他在學生發生狀況的隔天清晨5點多看見訊息立即趕往醫院查證，也可以同理孩子身體不適的難受，及家長焦慮不安的心情。在事發的兩天，他相信市府及深美團隊都盡了最大的努力，希望能找出原因，讓大家明白真相，並且在過程中發現可以著力及精進之處，共同面對及解決。

陳建文說，過程有許多長官、家長朋友陪伴且關心一起面對，也很慶幸孩子都能平安的回到學校上課。在等待檢驗報告的結果時，也終於可以靜下心想想平時的運作，或是事件發生的處理過程。在該事件中，有發現廚房環境的部分缺失，確實是可以再調整及改進之處，也會虛心檢討再改進，持續加強安全防護網。

陳建文強調，身為供應3所學校1708人份午餐的中央廚房學校校長，每天廚房開始運作及午餐供應的各種情況，他都有責任。如果未來有機會，可以結合總務工作輔導團有專業採購經驗的總務人員，以及其他14間設有廚房的校長們，針對基隆市學生午餐供應的議題，共同與市府合作，也相信市府一定會全力協助各校，幫助每一座中央廚房發揮最大功能。

陳也期盼，市府一定會帶領每一所供餐的學校精進，例如在食材採購、驗收、烹調前、中、後作業，運送流程等相關環節更標準化。並依廚房實際的供餐人數及班級數為基準，合理計算廚房從業人員編制，提升廚房從業人員的工作意願，創造不同的午餐供應方式，讓更多人力及資源可以投入在學校廚房的工作現場。

陳建文最後感謝深美家長的體諒，給予充分的信任，還有深美團隊夥伴，齊心合作，努力解決可能發生的狀況；也感謝市府團隊長官的協助與陪伴，以及所有關心事件的市民好朋友。

針對學童營養午餐食安精進，基市府已提出3方案因應，包含市長謝國樑親自帶隊抽檢食材、明年午餐再加碼補助10元、每周開營養午餐會報落實食品安全等3項措施因應。