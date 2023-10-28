過去4度挑戰總統大位的的親民黨主席宋楚瑜今（28）日出席宗教活動時，被媒體問到是要選總統還是不分區立委？他回應「大功德比大位子重要」！媒體人黃揚明直言，宋楚瑜根本沒有選2024總統的資格，不用再去炒作他有沒有要選總統！

過去4度挑戰總統大位的的親民黨主席宋楚瑜於25日表示，親民黨希望重新回到國會，「不用多，3到4席」，有個黨團就好。

宋楚瑜今（28）日出席宗教活動時，被媒體問到是要選總統還是不分區立委？現年81歲的宋楚瑜則稱，自己本身已經為台灣做出很多很多應該有的奉獻，未來希望，「不要為自己爭任何的權位，就像這次來參加佛教的大會不僅是為國家祈福，最重要的是大功德，什麼叫大功德？就是兩岸不能有流血、生靈塗炭的情況發生、大功德比大位子重要。」

媒體人黃揚明認為，因為他2020參選總統的得票率未達5%，且親民黨也沒在不分區立委政黨票拿到5%得票率的下次參選門檻，加上宋並沒有參與公民連署，因此根本沒有參選總統的資格，不用再去炒作他有沒有要選總統喔！