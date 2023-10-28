民進黨籍立委趙天麟因外遇大陸籍女子風波退選，高雄市議員黃捷將代趙參選高雄市第六選區立委，而黃捷過去曾批評前高雄市長韓國瑜落跑選總統，如今卻跳出議員選區選立委，也引發討論。媒體人黃揚明表示，「黃捷今天能成為民進黨的明日之星，都要感謝韓國瑜」，雖是高雄市長陳其邁主導黃捷提名、綠營也恢復團結，但獨派大佬郭倍宏也不容小覷，若拿1萬票就會威脅黃捷選情，不過藍營參選人陳美雅也必須跨出基本盤，爭取中間選民極大化才能勝選。

黃揚明今(28日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，黃捷參選立委，過去的言行自然會被檢視，「黃捷議員要感謝韓國瑜，如果沒有韓國瑜，就沒有今天被民進黨視為明日之星的黃捷」。黃捷過去是媒體記者出身，後到時力立院黨團當助理，2018當選高雄市議員碰到時任市長韓國瑜，從新科一舉成為明星議員，到現在加入民進黨，在政壇一帆風順、三級跳，都要感謝韓國瑜，若當年是陳其邁當選市長，黃捷不會有現在的成績，因為她不能監督陳其邁。

2019年，時任高雄市議員黃捷在質詢時因不滿時任市長韓國瑜的回應，當場翻白眼，在網路上一砲而紅。(資料照/截自高雄市議會質詢畫面))

黃捷當年被罷免時還未加入民進黨，但綠營全力幫忙，最終以過半數的不同意票撐過罷免，黃捷欠民進黨非常多，且當時的黨部主委就是趙天麟。黃捷也有其優勢，今年才30歲很年輕、口條不錯、外型也可以打進年輕、中間選民，助她迅速成為政壇明星，但自從陳其邁補選上高雄市長後，黃捷的表現就變了樣，不管參不參選立委，她都得要聽民進黨、聽陳其邁的話。

黃揚明也說，最初黃捷是被考慮參選左營楠梓，但當時陳其邁無法主導提名，因為前一席是新系立委劉世芳主動不選，尊重派系由新潮流市議員李伯毅參選。但現在是趙天麟出包，而新潮流的市議員當晚就表態不爭取，顯然達成這一席由陳其邁主導的共識，最終就推出黃捷。且黃捷被徵召之後綠營都回歸團結，黃一定有跟趙天麟接觸過，同意會接手趙的團隊，這樣才能拿到地方經營的票。

對於選戰發展，黃揚明直言這區會成為關注焦點，獨派大老郭倍宏以以非藍非綠的喜樂島聯盟參選，能辦出千人造勢，實力不容小覷，如果郭拿到1萬票，黃捷的危險性就很高。不過國民黨參選人陳美雅若只拿藍營基本盤也難勝選，必須要爭取中間選民極大化，所以藍白合會讓陳佔優勢，形成泛綠分裂的態勢，但畢竟高六選區不算是泛藍選區，仍是一場難打的仗。