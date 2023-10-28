林業保育署台東分署與內本鹿人文工作簽署分享合作備忘錄。（林業保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

林業及自然保育署台東分署今天協助出版發表《山上的布農學校》新書，台東縣延平鄉近百位布農族人和耆老出席，台東分署與在地深耕多年的內本鹿人文工作室簽訂合作備忘錄，將共同推廣這本書應用在山林、文化等相關課程的素材，傳達守護森林生態及復振布農族傳統文化、山林智慧的永續理念。

《山上的布農學校》內容涵蓋內本鹿歷史、入山禮儀與禁忌、家屋與山上的炊事系統、農耕與狩獵、台東蘇鐵發現史，以及部落的生活工藝鞣皮、山棕、苧麻等多元主題。每個主題皆由部落族人親身實作、訪談採錄及分享經驗後，再以文字與影像詳細記錄流程與田野故事，書中也附有許多生動插圖，讓讀者更清晰了解整個文史及知識的書寫脈絡。

林業保育署署長林華慶表示，從本書可以深刻體會部落族人以山林為教室，一草一木都成為學習的對象，這些傳統智慧與生活經驗的累積，讓布農族人成為森林生態系的守護者，代代傳承著人與山林的情感連結及永續共好。期望透過這本書讓更多人認識到山林永續及文化傳承的珍貴價值，也引領讀者深入布農族的傳統生活日常，了解島嶼珍貴的山林智慧與文化價值。

林業保育署台東分署分署長吳昌祐說明，台東分署自108年起便與內本鹿人文工作室合作，運用台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區外的周邊森林場域，打造為連結山林、在地布農學校及社區夥伴的學習場域-山胡椒學習基地；今日發表《山上的布農學校》，即是計畫的重要成果，不僅呈現山胡椒學習基地課程的豐富內涵，也為在地的布農山林文化智識留下重要紀錄。