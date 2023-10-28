新北市副市長劉和然（圖中）扮成吸血鬼，為「府中搞什麼鬼」揭開序幕。（王揚傑攝）

劉和然發糖果給小朋友。（王揚傑攝）

變裝比賽參賽者扮成阿達一族。（王揚傑攝）

變裝比賽參賽者扮成死亡天使。（王揚傑攝）

變裝比賽參賽者扮成大小貞子。（王揚傑攝）

新北市府中商圈年度盛事「府中搞什麼鬼」萬聖節活動今（28）日登場，新北市副市長劉和然扮成吸血鬼到場，為活動揭開序幕，各方妖魔鬼怪盡出，圍觀民眾擠爆府中商圈，場面盛大熱鬧非凡。劉和然表示，這次活動集結50家特色美食、文創百貨及DIY體驗攤商，讓大小朋友可以一起參與，感受萬聖節歡樂的氣氛。

活動開始劉和然率市府團隊沿途發給小朋友們糖果，家長精心幫小孩「裝神弄鬼」，把小朋友打扮成可愛的小殭屍、小惡魔、小貞子等，希望能多要到一點糖果。參加變裝比賽的選手更是卯足全力裝扮，有全家一起出動的阿達一族、殭屍家族，還有造型逼真嚇人的斷頭女、勾魂使者、木乃伊、死亡天使等，東西洋鬼怪傾巢而出，彷彿置身奇幻世界。

劉和然表示，今年為呼應「2023台灣設計展」，整合經發局、文化局、市場處及府中商圈等資源，在府中推出「2023府中奇幻城」系列活動，包含奇幻魔境、奇幻列車、奇幻密室、花花「市」界4大主題，以及奇裝幻象特效藝術設計展、奇幻列車戶外攝影棚、密室逃脫遊戲、新北好市節、潮嬤再現、府中搞什麼鬼6大特色活動，希望大家都可以玩得開心，透過活動認識府中特色文化。

新北市經發局表示，今年變裝比賽分為奇幻變裝組、童趣親子組，有超過140組變裝參賽者同場較勁，各將選出8名佳作及6名人氣獎，前100組報到的參賽者還可獲得600元的府中券，獎項總金額高達26萬元。

經發局補充，為重現板橋舊火車站的意象，今年府中萬聖節特別以此為主題，打造復古的火車頭，並分別以5個20呎貨櫃車廂融合林家花園、新北市立圖書館、廟宇、湳雅夜市等特色景點搭建不同主題的戶外式攝影棚，吸引火車迷特地前來攝影留念。

此外，搞怪市集總共集結50家攤商，在市集單筆消費滿300元還可憑券享雙重好禮，除了可抽獎兌換府中券、市集禮品外，還有機會獲得最高5000點新北幣兌換序號。