戴資穎在法國羽球公開賽擊敗日本選手大堀彩，報了杭州亞運落敗之仇，順利闖進決賽。（Badminton Photo提供）

戴資穎在法國羽球公開賽擊敗日本選手大堀彩，報了杭州亞運落敗之仇，順利闖進決賽。（Badminton Photo提供）

杭州亞運羽球女單16強賽台灣好手戴資穎直落二爆冷不敵日本選手戴資穎，當時戴資穎一度情緒低落拒絕受訪，但她隨即平復情緒表達自己沒事。事隔三周之後，兩人又在法國公開賽狹路相逢，這次小戴用手上的球拍展現出應有實力，2比1成功復仇，取得決賽門票。

昔日球后戴資穎，近期雖然狀況不如巔峰狀態，但整體實力依舊不容小覷，杭州亞運16比21、14比21敗給大堀彩，中止對戰8連勝，同時也吞下雙方對戰首敗。

28日兩人展開生涯第10次交手，首局大堀彩4比2領先，小戴立刻反擊10比7超前，大堀彩14比14追平，小戴連續2球強攻得手再次超前，但大堀彩不甘示弱連拿4分逆襲，戴資穎化解兩個局末點，可惜還是因為失誤過多20比22丟掉首局。

次局，小戴重整旗鼓，連續兩次網前對角小球讓大堀彩失誤掛網，緊接著兩人一路鏖戰，小戴11比8率先進入中場休息；小戴的拉吊戰術逼得大堀彩失誤連連，連得7分，18比9擴大領先優勢，21比10扳平戰線。

決勝局雙方再次換邊，小戴雖然回到較為不利的順風位置，但她調整好心態並且減少失誤率，1比2之後連拿5分取得6比2超前；然而大堀彩的頑強反抗不但8比8追平，並且在幸運球的加持下連拿3分，打出10比2攻勢，12比8要回領先地位。

被打算節奏的戴資穎，憑藉一記殺球終結對方得分攻勢，無奈接連的判斷、攻擊與防守失誤，9比15落後。決定放手一搏的小戴，打出了過往的兇悍打法連拿5分，而且還逼得大堀彩喊出傷停治療，雙方戰成17平回到原點，大堀彩失誤掛網，小戴終於反超，然而小戴的保守打法卻嘗到苦果連丟2分，幸好直線攻擊壓線，兩人再次19比19平手。

關鍵時刻，小戴的防守掛網，大堀彩取得20比19賽末點，幸好小戴的後場突襲球化解了賽末點，緊接著又連續兩記後場壓線球，經過72分鐘苦戰後22比20成功復仇，順利闖進決賽。