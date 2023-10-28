高雄市大寮區雙語嘉年華活動，於今(28)日在高英工商盛大舉行，本屆活動由教育部國教署、高雄市教育局聯合大寮區13所國中小舉辦，立法委員林岱樺也到場與同學們互動交流，一起學英文。

林岱樺表示，過去在德國卡塞爾綜合大學主修德語教學研究，深知學習外語環境很重要，過去他所接受的教育方式，是大家口中的填鴨式教育，只著重在書寫、文法上，現在感謝教育部的課程規劃，讓英語融入生活中，同時也勉勵同學，不要怕說英語，勇敢開口，大方溝通是學好英語第一步。

林岱樺極力向教育部爭取把選區（林園、大寮、鳥松、仁武）作為「校校有外師」示範區。(戴志揚翻攝)

林岱樺極力向教育部爭取把選區（林園、大寮、鳥松、仁武）作為「校校有外師」示範區。(戴志揚翻攝)

林岱樺表示，他極力向教育部爭取把選區（林園、大寮、鳥松、仁武）作為「校校有外師」示範區，從最初一區一位專職外籍老師，到現在已成長到選區內許多國中小皆有，並且在今年9月開始，每周推行親子活動、雙語劇團說故事活動，就是想讓雙語教育推行的範圍更全面。

最後，林岱樺期許，雙語嘉年華能成為每年常態性的活動，讓同學們在學校、家裡、社區都可以學英文，營造出好的雙語環境，替同學打下外語基礎。