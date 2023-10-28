鴻海集團創辦人郭台銘為了拚獨立參選總統在台廣設連署站，桃園地檢署27日指揮兵分多人偵辦2起妨害選舉案件。其中曾投入桃園市議員選舉、現仍有國民黨黨員身分的趙姓男子涉嫌1張200元找人連署，桃園地院裁定收押禁見。

檢察官張盈俊指揮調查局桃園市調查處及桃園市警察局中壢分局，偵辦對連署人賄選案件，搜索2處，並通知被告及證人共12人到案，經檢察官訊問後認其中被告2人涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》第87條第1項第2款對連署人行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，今日上午10時，向法院聲請羈押被告趙姓男子，另諭命林姓男子具保10萬元，其餘被告2人及證人8人均飭回。

桃園地院開羈押庭審理，趙姓男子坦承收受上游交付現金5萬元及連署書，並坦承以每人200元方式進行連署，且坦承有交付現金及空白連署書給其他人，並委託他人尋找連署人，但否認有對連人署行求、期約、交付賄賂，但其餘共犯指證明確連署就可以拿錢，且還有行事曆、Line對話內容等，足認犯罪嫌疑重大。

法院也認為，對於是否有對價關係，趙男與證人不同，勘認有勾串之虞，另調查官至趙男住處搜索時，發現趙男撕毀丟棄載有連署人姓名、數量及金額的行事曆，的確有湮滅證據行為，為確保偵查程序順利進行，認有羈押之必要性，應予羈押，並禁止接見、通信。

據了解，趙姓男子曾投入本屆桃園市議員選舉，他起先參加國民黨初選，未獲得提名，後來以無黨籍身分參選，但僅獲得數百票，並未選上。不過趙男仍具有國民黨黨員身分，不少藍營人士也相當訝異。