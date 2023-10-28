中職季後挑戰賽今天開打，統一獅老將潘威倫雖然未被帶進28人名單內，但仍隨隊作戰，要用自己的豐富經驗成為投手群的心靈導師，「季後賽張力一定有差別，就是盡量保持正面想法，要更有自信一點。」

潘威倫在2005至07年及2017年季後挑戰賽都曾先發登板，2018年季後挑戰賽及2021年「台灣大賽」則未進入名單，今年季後挑戰賽他也不缺席，對於隨隊角色並不陌生。

潘威倫說：「每個位置上都有很多人選，名單出來就是球隊狀態最好的人，不管是誰，在還沒公佈名單前都要充分準備，名單出來後就為隊友加油，在場下也盡量給他們支持，我也會盡量在場邊鼓勵他們，希望他們能保持一致的心態面對季後賽。」

生涯季後賽經驗豐富的潘威倫，也用自身經驗與學弟們分享，「季後賽跟例行賽的氣氛、張力一定會有差別，要保持興奮感，但又不不能太因為太想要反而造成身體緊繃，如果太過負面又可能會影響到臨場發揮，盡量享受比賽、展現自己。」