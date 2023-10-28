郭書瑤沖繩邂逅小鮮肉，惜三歲桃太郎不領情。（星星相藝提供）

郭書瑤很喜歡海島國家。（星星相藝提供）

郭書瑤大展惹火身材。（星星相藝提供）

影視歌三棲女神郭書瑤事業運旺旺，日前她犒賞合作團隊，1打7單槍匹馬帶團隊成員飛往沖繩旅遊，且吃喝玩樂都由她一手包辦，她豪氣說：「工作就是為了出去玩啊。」

她在沖繩街頭邂逅小鮮肉，目光被他深深吸引，忍不住主動出擊，卻遭冷漠以對，「妹有情、郎無意」讓目擊的員工嚇壞，只見女神瑤瑤對小鮮肉擠眉弄眼嘟嘴嘴，不放棄搭訕，原來對方是個3歲日本小男孩，不解女神風情，但郭書瑤直呼：「卡哇伊！」對小男娃又愛又憐，畫面逗趣可愛。

郭書瑤打趣說因為中了經紀人的「激將法」才促成這次沖繩旅遊，「因為經紀人說我都沒帶她員工旅遊過，所以就計畫了這次旅行。」這趟旅行，她每天走兩、三萬步，所以身材沒有因放風大快朵頤而豐腴，反而因為逛街、散步和水上運動而更曼妙、結實。

旅行回來瑤瑤元氣滿滿，全情進入TVBS新劇組；此外，郭書瑤也被國際手遊「傳說對決」相中，合作7週年單曲〈要不要〉，「很開心能和傳說對決合作，因為這是我花最多時間玩的遊戲，也是玩最久的一款遊戲。」她為新歌《要不要》賣力唱跳，充滿青春熱力。