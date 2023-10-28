民進黨立委趙天麟近日被爆與一名大陸女子發生婚外情，後宣布退選高雄市第6選區立委。趙天麟26日卻被發現還進立法院的國防委員會簽字開會。有一份最新的網路民調26日針對「你認為趙天麟與大陸籍女子爆發緋聞案後，還適合進立院國防委員會開會嗎？」進行調查，截至28日傍晚，已有1.6萬人參與投票，81%的網友認為「攸關國家安全，未確認無國安疑慮前，應先避開敏感會議」。

《Arden 生活家 》YouTube頻道26日針對「你認為趙天麟與大陸籍女子爆發緋聞案後，還適合進立院國防委員會開會嗎？」進行網路民調，截至28日傍晚5點30分，已有1.6萬人參與投票，有81%的網友認為「攸關國家安全，未確認無國安疑慮前，應先避開敏感會議」；6%的網友認為「趙天麟何許人也，即使跟匪諜傳緋聞，也絕對無關國安」；也有6%的網友認為「無證據顯示有違國安前，什麼會都可以開」；5%則認為「想太多，就當一般緋聞案就好，不要大驚小怪」；1%選「其他」。

網友紛紛表示，「政治公眾人物本身就需具備高道德標準，建議要立法，政治公眾人物如果有道德品行不良，一律解除公職，並永遠不得再任職」、「趙先生不可以再待在國防委員會開會，事關重大」、「國安問題怎可草草結案？」

也有網友酸說，「現在是他們在主政。不會有事啦！說不一定還會升官」。