民進黨總統參選人賴清德（中間綠夾克）28日中午參加新營太子宮平安宴，向用餐民眾揮手。（程炳璋攝）

台南市新營太子宮28日中午舉辦平安宴，副總統賴清德逐桌拜票時，餐席間赫見光電案與台南88槍擊案的爭議人物郭再欽（前桌左二白衣者）出席。（程炳璋攝）

台南市新營太子宮28日舉辦平安宴席開千桌，現場萬人聚集，國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德28日先後到訪，藍、綠民代各擁其主，侯引述前台積電董事長張忠謀「沒國家安全，沒有一切」一詞，強調台灣安全。賴稱若當選總統將繼續拜廟為全民祈福，他逐桌拜票時，差點與台南光電爭議人物郭再欽碰面。

新營太子宮28日千桌宴吸引上萬信徒，成為藍綠搶拜票場合，侯友宜近中午時率先到場，許多藍營民代與黨部幕僚擁護隨行，他強調兩岸互動已是世界關注話題，也是台灣長期以來最不平安的問題。

侯友宜表示，這幾年光是大陸戰機繞台次數，已較過去增加8成，大陸只有戰機來、客機卻不來，世界除了烏克蘭、以色列的戰場外，連美國也看到台海危機，將台灣列為軍事援助國家。

強調是台灣囝仔不會出賣台灣，侯友宜表示這次選舉是一場戰爭與和平的選擇，台灣若戰爭會一路戰下去，世界也愈危險。

引述張忠謀所言「沒國家安全，沒有一切」，侯友宜表示自己是刑警出身，過去他用生命守護治安，這次用生命保護台灣，未來若當總統，除了顧全台灣免於戰爭威脅，一定成立特偵組抓光貪汙腐敗的官員。

侯友宜走入餐席間與民眾一一握手，許多民眾要求合影留念，甚至大玩自拍，他都大方接受。

侯前腳走，賴清德後腳到，賴以類似選舉場合「大進場」方式，從餐席最末端一路拜票到舞台前。他登台表示若當選總統，未來將持續拜廟為台灣民眾祈福。拜託大家為自己拉票，為民進黨立委拉票，更為民進黨的政黨票拉票。

賴清德逐桌拜票時，台南光電與88槍擊案爭議人物郭再欽也出席，他用餐後自行離去，未與賴正面相逢。