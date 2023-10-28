國軍高階將領11月1日將再有異動！據悉，去年9月剛轉任參謀本部作戰及計劃參謀次長室次長李天龍中將，將接任陸軍六軍團指揮官，而陸軍司令部副參謀長黃先任則升任為馬防部指揮官，並晉任為中將。此次人事異動共計九人。

據掌握，下月國軍高階將領異動，包含陸軍中將羅德民調任陸軍司令部副司令、陸軍少將邵智君調任陸令部副參謀長、陸軍少將張為朝調任關指部指揮官、陸軍少將王修治調任國防大學陸軍指參院長、陸軍少將林志穎則調任陸令部人軍處處長。

此波調動中，原為六軍團指揮官的陸軍中將葉國輝調任陸軍教準部指揮官；遺缺由陸軍中將李天龍接任，作計室次長一職則由陸軍中將陳文星接下。

六軍團轄區橫跨北台灣八縣市，面積超過9千平方公里，因戍守首都圈，總兵力逾3萬人，戰備任務最為吃重，因此有別於十軍團、八軍團，六軍團指揮官丶副指揮官均為中將，十軍團、八軍團副指揮官則是少將。

而陸軍少將黃先任也是亮點，他治兵嚴明，能將步兵守則一字不缺倒背如流，又號稱「行走準則」，他去年從步訓部指揮官轉任陸軍副參謀長，如今將調任馬防部指揮官，並晉升中將。

而羅德民中將調任陸軍司令部副司令也備受關注，因他擔任軍情局長時，迭遭爆料涉不法，被爆料或檢舉達15件，牽扯的案件直至今年還在調查。去年國民黨立委江啟臣就喊話，羅德民濫用公帑又爆助考風波，應要將此案移送法辦。