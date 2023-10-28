主持加戲劇雙棲的和家馨，出席2O23「看見家鄉、永續豐年」影展暨成果發表會，看完13部影展精華片段後深受感動，當場決定變身成為製作人。明年她將和雙金製作團隊打拼，希望能拍出記錄片的水準之作。

「看見家鄉」拍片計畫的宗旨是陪伴孩子親近生長的土地，透過相機與空拍的視角拍攝訴說「屬於自己家鄉」故事的記錄影片，曾與大愛電視台合作拍攝「全球暖化」議題影片，參加慕尼黑國際兒少影展競賽，和家馨曾經參與多部大愛戲劇演出，因此特別獲邀成為影展唯一的藝人。

「台灣看見家鄉推廣教育協會理事長蒲彥光，歡迎和家馨未來加入工作團隊。(台灣看見家鄉推廣教育協會提供)

「看見家鄉」影展揭開序幕，所有參與人員齊聚一堂。(台灣看見家鄉推廣教育協會提供)

策製影片的「台灣看見家鄉推廣教育協會」理事長蒲彥光表示，今日在發表會中可以看到13部影片，都是陪伴孩子所拍攝屬於自己家鄉技藝與土地及文化的記憶。應邀觀展的和家馨在看完影展後深受感動，主動請求加入明年的製作團隊。

和家馨表示，「看見家鄉」影片系列曾與大愛電視台合作拍攝「全球暖化」議題影片,參加慕尼黑國際兒少影展競賽，合作團隊及師資不乏電視金鐘獎及電影金馬獎的得獎人，陣容十分堅強，她希望明年參與製作能拍出得獎之作。

教育部、大潤發中崙店和華朋扶輪社，官方和民間團體都十分支持「看見家鄉」的拍攝。(台灣看見家鄉推廣教育協會提供)

和家馨將當起紀錄片製作人。)台灣看見家鄉推廣教育協會提供)

和家馨表示，13部的影展作品中最令她動容包括有:雲林縣新生國小拍攝「超人媽媽」，記錄女性從上班族轉變為農村媽媽的心路歷程；「東湧船說」由東引國中小探索了單人漁船作業的辛酸與希望；「憶起港都-哈瑪星」由高雄壽山國中描繪出早期哈瑪星的樣貌。

和家馨指出，今年的13部「看見家鄉」影片拍攝不易，主要由永豐金控及永豐銀行贊助。另有教育部資訊及科技教育司、大潤發中崙店、瑞儀教育基金會、聯電科技文教基金會、台北華朋扶輪社、傑可達數位股份有限公司、成功大學、明志科技大學和世新大學等產學多方支持，才能圓滿完成。她說，明年志願參與製作，也想盡一份心力，酬勞零支付。