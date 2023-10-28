長久以來，養殖鰻魚用的魚苗都得從野外捕撈，而野外的魚苗越來越少。日本近畿大學於26日宣佈，成功將人工授精孵化的日本鰻魚幼苗培育至成熟並成功繁殖下一代，實現了「完全養殖」。

據日本《共同社》27日報導，日本國內99.9%的鰻魚供應來自養殖，即將天然的鰻魚苗培育成成魚的過程。但由於鰻魚苗的捕撈量急劇減少，出於資源保護的考慮，完全養殖的突破備受期待。2010年，現今的「水產研究與教育機構」率先在全球成功實現了完全養殖，此後國內外也有多家機構獲得了成功，但都還沒辦法實現商業化。

Cooking Japanese eel properly can take years to master pic.twitter.com/xIYkIrpA3t — Insider Business (@BusinessInsider) December 9, 2021

近畿大學採用了與「水產研究與教育機構」相同的方法。他們從購買的雌性養殖鰻魚體內提取卵子進行人工授精，然後孵化成幼魚，再透過人工授精成功繁殖下一代。

據近畿大學介紹，目前的情況是魚卵的孵化率不一，能夠成功培育成熟的幼魚數量相對較少。鰻魚的生態本身存在許多謎團，導致幼魚成長為鰻魚苗非常困難，而且耗時較長。據悉，改進魚食也是一個難題，因為魚食的擴散會使水槽受到污染。

近畿大學水產研究所所長升間主計在記者會上表示：「我們將集中研究技術以穩定養殖鰻魚苗，併力爭為促成大規模生產做出貢獻。」