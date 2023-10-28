桃市府攜手產業界、大學校院及桃竹苗高中合作建立「桃竹苗區智慧製造工業機器人聯盟」，籌畫智慧教學中心以培育智慧科技及智慧製造的人才。副市長王明鉅今代表接受上銀科技捐贈市價高達495萬元的11支機械手臂，另也見證聯盟成立和教學中心揭牌。

教育局鏈結技職科技教育與智慧未來趨勢，推動與國際知名機械手臂廠商上銀科技公司簽訂合作備忘錄，上銀科技也慷慨捐贈了11支工業機械手臂給「桃竹苗區智慧製造工業機器人聯盟」的9所高中，包括市立龍潭高中、大興高中、六和高中、治平高中、內思高工、苗栗縣君毅高中、國立臺北科技大學附屬桃園農工、國立新竹高工、國立苗栗農工。

不僅如此，國立臺北科技大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、龍華科技大學也加入合作，規畫專業課程、提供諮詢和協同教學，並協助開設工業4.0相關的專業技能課程和推廣活動，為技術型高中的師生提供更多學習機會，進一步強化大學和技術型高中之間的合作政策，將科技智慧課程資源引入技高學校。

副市長王明鉅28日代表接受11支機械手臂的捐贈，他表示相當感謝上銀科技的捐贈，樂見產業對教育的寶貴注資，為桃竹苗區聯盟的學子提供了實際應用和學習智慧機器人科技知識的機會，期待未來透過三方合作，將智慧製造工業機器人教育推廣至桃竹苗區聯盟技術型高中，讓更多學生受益。

教育局高級中等教育科科長湯惠玲指出，位於龍潭高中的智慧科技教學中心今天揭牌，將會進一步成立教師社群，另也會提供學生練習所需的設備。除此之外，未來預計還要成立認證中心，由於教學中心設置在南區，認證中心規畫將會在北區擇適合的地點辦理，目前正在評估場地當中。

市府還說，希望透過智慧科技教學中心成立能與業界同步，智慧機器人技術種子教師培訓更讓桃竹苗區公私立技高學生能發揮群科專長結合的跨業界實務學習。培育學生，在未來機大學、研究所學習之路持續深入學習理論及進階應用，在未來機器人科技世代，打造智慧科技城市。