金門縣今年榮獲地區好人好事代表的社會人士及在學學生共有56人，今（28）日由副縣長李文良頒獎表揚，同時恭賀獲得中華民國2023年度全國好人好事代表最高榮譽「八德獎」的翁展業及李根遠，以及獲得嘉勉函的黃家莘，對其自發性投入社會服務、展現人性光輝的高貴情操，致上最崇高的敬意。

金門各界積極參與並熱心支持好人好事表揚活動，包含立法委員陳玉珍、縣議會議長洪允典、副縣長李文良、社會處長陳世保、金沙鎮長吳有家、金寧鄉代表會主席黃文欣、金湖鎮代表林麗芬、國民黨金門縣黨部主委吳興邦，以及好人好事受獎代表與家屬等均出席頒獎盛會。

副縣長李文良指出，為發揚公益服務事業、弘揚倫理道德、端正社會風氣，每年由縣府與好人事表揚協會一起辦理表揚活動，希望藉由表彰社會各領域、各階層及各角落，自發性投入社會服務、展現人性光輝的高貴情操，帶給社會整體深層反省與影響，也鼓勵人人發揚互助美德，長期行善，共建溫馨祥和的社會。

李文良強調，「行好事、做好人」不分年齡及階級，恭喜56位得獎者並肯定獲獎實至名歸，並希望他們的好人好事事蹟可以讓社會有更正向發展的能量。

李文良也表示，縣府與好人好事協會辦理的表揚活動是一種社會風氣的倡導，而推行於社會更有賴大家的實行，一起用愛和行動展現無限的力量，讓社會更和諧，讓金門更美好；他也建議社會處與好人好事協會研議將得獎的56人之優良事蹟，能否造冊成書，讓所有人分享。

議長洪允典也表示，期許大家做好事，希望藉此喚起鄉親見賢思齊，以好人好事代表為榜樣，使社會人人都做好人，時時都行好事，提昇金門生活品質，建立更美滿的社會，議會也會繼續支持好人好事運動協會。

立委陳玉珍說，助人為快樂之本，大家都要向得獎的每位好人好事代表學習，期使「存好心、說好話、做好事、當好人」成為普世價值。

好人好事協會理事長王國代表示，接受表揚的好人好事代表們皆為平日做好人、行好事、主動積極參與各項社會服務，善行廣傳，在社會、學校上推行「日行一善」的理念、貢獻良多，其中受獎者包含從國小至大學的各級學校的同學，從小培育樂善好施精神，孝順父母、尊敬師長、友愛同學、獲得學校的肯定的榮譽，勉勵大家「一日做好人、永遠做好人；一日做好事、永遠做好事，推己及人，改善優良的社會風氣。

金門縣2023年度好人好事代表表揚獲獎名單包含社會組13人，得獎人為吳伯揚、李素治、陳秀嵐、陳月蓮、吳思彤、楊夢財、陳丁胤、蔡鳳雛、楊秀鴦、林登寶、林堅培、林水印、許進乾。

各級學校組有43人，包括國立金門大學劉奕呈、姬冠廷。國立金門高中黃煥城、蔡宜蓁、蔡閎任。國立金門農工職校翁杏榆、李苡安、呂修誼。金城國中陳沛姍、蔡詠榲、莊柏毅。金湖國中陳沛嫻、蔡瀞宸。金沙國中柯思綺。金寧中小學(國中部)洪昱柔。烈嶼國中林筱函。中正國小王浩煦、金沛辰、李 鑫。古城國小潘翔。賢庵國小王采翎、蔡謹行。金湖國小吳宥廷、洪歆雅、楊曦。柏村國小呂冠群。開瑄國小蔡鎧丞、卓佳瑨。正義國小陳柏勳。多年國小陳邦彥。金沙國小張礽豪、黃諪暄。述美國小朱瑞翔。何浦國小王靖凱。安瀾國小林湘紜。金寧中小學(國小部)洪子揚。古寧國小呂若妤。金鼎國小洪沛歆、王婕安。湖埔國小楊肅祚。卓環國小張瑋珊。上岐國小洪曉瑜。西口國小蔡禕玲。