40歲女星小Call（郭怡伶）曾當過藝人宣傳，轉戰綜藝圈憑藉幽默感出名，也在《痞子英雄》、《艋舺》、《電哪吒》、等影視作品中擔任配角，2018年閃嫁上班族老公「寶先生」，正式升格為人妻，結婚後她一心求子，但5年都沒有傳出好消息，近日她在節目中透露為求子曾做過超瞎房事。

小Call日前在《命運好好玩》談到求子心路歷程，她求子5年已經試過所有方法，身邊朋友也知道她很積極求子，其中有一個朋友介紹台北有間宮廟求子很靈驗，小Call就想去試試看，老師看了他們的名字和生辰八字後就開始搖鈴、畫符，把香灰和符放進紅包袋給小Call，交代回家行房的時候要把紅包袋放在肚臍上，但執行起來卻很有障礙，小Call直呼：「但是你知道我們在努力的時候會有汗水，所以就一直扶著對方的肚臍，從頭到尾就只能面對面，而且動作也不能太大」，大概做了兩、三次之後發現也沒有什麼效果就停止了，也覺得這件事很蠢。

（來源／影片取自命運好好玩 官方頻道 YouTube，如遭刪除請見諒。）

不過結婚5年時間，小Call和丈夫寶先生都沒有拍過婚紗及辦婚宴，她吐露真實想法「是想說如果以後離婚的話會很麻煩。」但也補充是開完笑，因為自己很怕麻煩，也不覺得婚紗照很重要，比較在意和對方的生活與相處，不拍婚紗是和老公討論後的決定，「我覺得結婚這件事，雖然是兩家子的事情，但也是我跟老公兩個人可以自己決定的。拍婚紗跟宴客這件事情，我覺得太麻煩了，其實是很想簡單化的人。」