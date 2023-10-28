彰化縣花壇鄉公所28日在花壇鄉農會旁停車場館舉辦西施柚節，報名參加闖關活動的民眾大排長龍。（孫英哲攝）

彰化縣花壇鄉西施柚節今天在花壇鄉農會旁停車場舉行，不僅有幼稚園小朋友的萬聖節走秀跟踩街，還有提供鮮果、米食免費品嚐及各種親子DIY活動，最重要的是可以用各種闖關遊戲方式獲得花壇最優鮮、最好吃的西施柚。

彰化縣長王惠美表示，花壇有名的農產品有竹筍、茉莉花及西施柚，3大農產享譽全國。先前的中秋時節要吃文旦，節氣霜降過後就要吃口感多汁、果肉Q彈的花壇西施柚。這幾年在花壇鄉公所與農會努力行銷下，打響了花壇西施柚的全國知名度。

今天現場有非常多的有趣活動，包括闖關遊戲，參與親子歡笑聲不斷，還有讓婆婆媽媽陷入瘋狂的買一送一的活動，許多優質農特產品全部便宜賣，最重要的是，現場還提供民眾免費品嚐花壇西施柚以及好喝的茉莉花茶。

為了因應消費者多變的口味，茉莉花壇夢想館推出了結合西施柚與茉莉花的創新產品「茉莉茶柚吸凍」，這款產品融合了清新的花香和柚香，酸甜滋味令人回味無窮，讓許多民眾喝過之都留下深刻印象。

花壇鄉長顧勝敏說，感謝農業部農糧署及彰縣府農業處等各級長官的支持，幫助花壇推廣農產品，使西施柚的名聲響徹全國。

花壇鄉農會理事長陳榮和指出，花壇鄉有山有平原，使花壇有豐富的農產品，透過花筍節及西施柚節等活動，也讓花壇的農特產品得以行銷出去。