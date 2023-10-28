低薪、高物價讓買房成為非常困難的事情，有民眾就分享自己的10項節流方式，但坦承執行效果不太佳，每個月只能存5000元左右，感嘆想存頭期款卻好困難，不過其他網友看完後卻發現其中有問題，忍不住狂吐槽。

鄉民「eulbos」昨（27）日在PTT女板表示，為了存頭期款，他已努力節流已一陣子了，包括不吃早餐、在公司裝水帶回家喝、走路上下班、夏季半年洗澡不開熱水、在淋浴區地上擺盆子接水沖馬桶、出遊堅持裝水不買飲料、去自助洗車只花30元等，但一個月仍只能存5000元左右，好奇問「有想過開源，但似乎比節流更困難，大家都怎麼存到頭期款的啊？」

結果不少人發現，在原PO的節流項目中，包括「買大賣場最便宜的衛生紙、洗潔精、貓砂」，直呼「應該不要養貓」、「沒錢養什麼貓」、「不養車、不養貓，每月可以多存一萬以上」、「有車有貓很花錢，你等於省小錢花大錢」、「乖乖把貓咪送養吧」。

也有人誠懇建議「存錢不在於省錢，在於好幾份額外收入，光領死薪水是有個屁用」、「請學投資」、「換工作拼加薪」、「你如果省成這樣子只有辦法存5000，主要的問題還是在於賺得太少」、「每個月只能存五千，就算存到頭期後面每月貸款也付不出來啊」。