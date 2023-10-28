2024在野是否整合牽動整體選情，國民黨與民眾黨在總統層級未有共識，但基層小雞已經先出招，上一屆曾代表民眾黨參選板橋東區立委的「Z9」吳達偉表態，此次將全力支持國民黨參選人葉元之。吳達偉也在與葉元之直播表示，葉元之雖然節目上詼諧幽默但問政有料，反觀現任立委羅致政帶小三開房間被抓到，還自稱「板橋最佳代言人」，等於是羞辱板橋人。

葉元之昨邀請吳達偉共同開直播，今(28日)在臉書發文指出，吳達偉表態這次不參選立委，全力支持葉元之，讓藍白整合出現在新北市板橋東區。

吳達偉上屆代表民眾黨參選立委，獲得兩萬多票(得票率11.67%)，國民黨上屆則是派出柯志恩拿到7萬票(40.08%)，最終結果羅致政拿到8.2萬票勝選(46.95%)。此次則是國民黨葉元之挑戰羅致政，藍綠一對一。

對於本屆板橋東區立委選情，吳達偉分析，羅致政是「小英男孩」，跟總統蔡英文的滿意度是連動的，而蔡英文最近不滿意度高於滿意度，代表葉元之在中間選民有很大的拓展票源空間。

吳達偉表示，很推崇葉元之在市議會的問政表現，看好葉在立法院也能做個專業立委，葉元之在議會的質詢監督是就事論事，不像很多議員為罵而罵、潑婦罵街的質詢。雖然葉元之有時候上節目表現詼諧幽默，但問政是相當有料。

對於他和葉元之兩屆選舉的同一位對手，吳達偉直言，羅致政之前帶小三去開房間被抓到，這次還自稱是「板橋最佳代言人」，等於是羞辱板橋人，讓人投不下去；但吳達偉承認，2016年有投票給羅致政，以為羅形象清新、正派，但現在覺得被騙，而且羅致政是一個不折不扣的黨意立委，不像綠委林淑芬有時還會站在民眾角度發聲。

葉元之也補充，在疫情最嚴重的時候，羅致政沒有幫板橋人去向中央爭取疫苗，反而是一直在罵新北市政府，應該由葉元之來做立委，羅致政可以去選市議員繼續罵新北市政府。