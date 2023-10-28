資深女星陳美鳳有「台灣最美麗的歐巴桑」封號，今年67歲的她人氣依舊，每每現身公開活動就是鎂光燈焦點；陳美鳳私下相當注重保養，因此被發現她看似越活越年輕，最近在社群分享外拍美照，一雙美腿太逆天，嫩到網友以為是大學美少女。

入行超過40年的陳美鳳是影視歌三棲藝人，工作上有全能表現外，私下更是嚴以律己的美魔女，67歲的她保養功夫了得，讓人有她越活越年輕的錯覺；最近陳美鳳在臉書和Instagram曬出多張美照，是她為了醫養園區拍的宣傳照，留著一頭波浪長髮，臉上掛著甜美笑容，十足是個標準大美人。

網友發現陳美鳳不僅美到看不出是67歲，身穿藍白條紋襯衫搭配短褲，意外露出一雙逆天美腿，腳上則是白球鞋，狀態嫩到像是讀大學的妹妹，讓人忍不住驚呼，「這個阿妹仔好美，腿完全100分」、「太犯規了，這是少女吧」、「美鳳姐永遠那麼年輕有活力，背後自律和鍛鍊是我們更該效仿的」。

陳美鳳從1977年活躍至今，除了曾是秀場女王，後來更成為本土劇一姊，近年也都有戲劇作品，無論是8點檔還是公視人生劇展等等；而陳美鳳感情世界也常被拿來討論，其中她和初戀男友David結婚，到婚變後對方獅子大開口要她一半財產，此事也讓粉絲們相當心疼她。