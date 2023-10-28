資深體育主播詹啟聖2014年起成為體育主播，是許多球迷一同看球好夥伴，她的妹妹TVBS新聞台新聞部副總經理詹怡宜今日公告詹啟聖本週突腦出血昏迷，就沒有再醒來，昨（27）日已逝世，令外界備感不捨與驚訝。

TVBS新聞台新聞部副總經理詹怡宜是體育主播詹啟聖的妹妹，她表示哥哥詹啟聖昨日離世，上星期全家才愉快聚會一如往常，週二早上突然接到嫂嫂電話，被通知哥哥詹啟聖腦出血昏迷，沒有再醒來，在這四天時間裡家人充滿驚愕，詹怡宜感慨「我看著這張從小熟悉的臉，總覺得下一刻他的嘴角會忽然揚起來、鼻孔會忽然大起來，就像他慣常的，以得意表情給我們一個驚喜。畢竟他是一個喜歡帶給人歡樂的人。」

她透露20多年前，詹啟聖曾在家族聚會中坦露罹患胃癌末期，醫生說只有6到9個月，後來做了2次胃癌全胃切除手術，詹啟聖開開心心活了22年，罹癌後詹啟聖在星巴克做過企劃經理、愛迪達擔任運動行銷，後來到博斯體育台當主播，今年初詹啟聖主動脈剝離，動了大手術搶救，術後復健9個月，一步步好轉，沒想到意外再次來臨，讓詹啟聖在58歲這年離世，詹怡宜有感而發「只比我大一歲，但一生中有這個哥哥，讓我從小到大都感到幸運與放心。86歲的媽媽說，神給每個人不同的時間。我們只有平靜順服接受神的安排。只是，好想念他。」