有些人天生好強，不喜歡在眾人面前展露出軟弱的樣子。大陸運勢專欄「星座上上簽」分享，牡羊座、天蠍座和獅子座的女性，平時雖然表現出自信、堅強的一面，常常說出凶狠、難以親近的話，但其實內心十分敏感脆弱，外顯出來的強硬都只是用來保護自己的偽裝。

▎牡羊座

牡羊女擁有強烈的自尊心和自信，總是直言不諱、堅持自己的觀點，然而隱藏在堅強外表下的其實是一顆脆弱的內心，每當遇到困難或挫折，就會感到不知所措和無助，嘴上凶狠只是為了保護脆弱的內心，因為害怕被傷害，所以才用強硬的態度來掩飾軟弱。

▎天蠍座

天蠍女看似堅強冷靜，一針見血的毒舌讓人敬而遠之，但實際上內心較敏感脆弱，只是平時都隱藏得很好，難以被人看出端倪，嘴上凶狠是其中一種保護機制，因為害怕被傷害、被背叛，所以才採取強硬的態度面對，不過只要真正投入一段關係、建立起信任，天蠍女就會將內心的脆弱顯露出來。

▎獅子座

獅子女自信高傲，勇於表達意見和要求，不過內心其實隱藏著脆弱和敏感，渴望被人認可、讚美，平時外顯出來的凶狠是一種保護自己的方式，害怕被人看穿心中的脆弱和不安全感，所以總是用傲慢的態度來掩飾，然而一旦碰到失敗與挫折，所有的偽裝都會瞬間被擊潰。