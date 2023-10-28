雲林縣28日新增5例登革熱確定病例，分別為古坑鄉2例、斗六市3例，全縣累計595例。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計595例，其中古坑鄉443例最多，其次斗六市113例，另外斗南鎮9例、林內鄉7例、虎尾鎮6例、西螺鎮9例、莿桐鄉4例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。

縣衛生局表示，天氣雖已轉涼，仍要定期巡視家戶內外，清除閒置容器，只要有0.5公分積水，就會成為孳生病媒蚊大溫床，呼籲鄉親落實孳生源清除，以「清除再清除、檢查再檢查」的最高標準整頓住家及工作環境。

衛生局提醒，防治登革熱的不二法門為落實「巡、倒、清、刷」，沒有病媒蚊就沒有登革熱，請民眾切勿心存僥倖以免受罰，更影響自身及家人健康。縣府亦全力動員登革熱防治相關措施，杜絕病媒蚊孳生，落實孳生源清除，降低社區傳播風險。