魏德聖新作《BIG》劇情以抗癌兒童為主題，呈現出6個來自不同背景的家庭，在醫院病房裡共享歡笑淚水的故事。28日電影舉行公益包場活動，魏德聖攜演員范逸臣、田中千繪一同出席。田中千繪難得「不否認」跟范逸臣的感情狀態，表示：「和小范演夫妻默契不需要培養，不用花時間對戲，在家就是這樣。」

電影中2人飾演即將面臨離婚的夫妻檔，田中千繪直言「我們現實生活中感情很好，導致不知道怎麼去演繹要離婚的情緒跟狀況。」強調角色面臨離婚的處境讓她很難投入「心裡有說不上來的一種情緒。」談到跟魏導15年後再次合作，田中千繪笑說「當時聽魏導說要拍台灣家庭的故事，本來想說那大概沒我的事，沒想到他給我一個很好的角色。」至於戲裡當爸媽，戲外是否考慮？她表示「順其自然」。

15年前由魏德聖執導的《海角七號》牽線讓范逸臣和田中千繪走在一起，堪稱最佳媒人。魏德聖笑說：「所以我說這是《海角八號》！當年是革命感情，從無到有的過程；現在是大家都開花了，把花朵都聚集的過程。」 提及新片《BIG》魏德聖表示：「哭不是本片的目的，目的是重生，看到最後悲傷變成重生的喜悅，希望在這個複雜的社會環境能有一些清新的溫暖、去追求生命力，比較像是自我的療癒吧，療癒完也想療癒大家！」