高雄市下午2時許發生一起嚴重車禍。（圖／警方提供）

高雄市今天（28日）下午2時許發生一起嚴重車禍！44歲曾姓砂石車駕駛行經前金區中正四路與中華三路時，疑似因為視線死角與內輪差關係，在右轉時輾過騎著共享單車的21歲陳姓女子。剛好附近有間元和雅醫美診所，有2名女護理師發現後，立即衝到對面馬路協助CPR搶救。

據了解，車禍發生時，護理師聽到尖叫聲，往外查看發現是大卡車車禍，當下還不知道腳踏車被撞上，因救護車還沒到，因為有在急診室的經驗，就趕過去協助，直到救護車抵達後再與警消共同急救。

21歲陳姓女子當時騎乘YouBike共享單車遭到右後車輪輾過後，整台單車卡在砂石車底下，而陳女也當場失去生命跡象，送往高雄醫學大學附設紀念醫院搶救中。

警方也對曾姓砂石車駕駛進行酒測確認無酒駕情形，曾男向警方供稱是行車死角，指自己要右轉時並未發現騎單車的女子，警方初步研判，砂石未注意車前狀況及轉彎未讓直行車是肇事主因，將持續調查以釐清事故原因。