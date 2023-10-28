台中張姓工程師自2017年底起4年半陸續在公司廁所裝針孔攝影機，偷拍同事如廁，有4人被害，其中女同事小美最慘，遭偷拍253次。一審在對小美犯行，依妨害秘密罪判張徒刑1年；對其他3名被害人犯行，判拘役30日，得易科罰金。二審審酌他已與小美以180萬元和解，小美部分改判5月，得易科罰金，全案確定，不得上訴。

張男擔任某電機公司台中服務站工程師，自2017每年12月18日至2022年5月23日期間，4年半期間，經常在上午8時上班時，將微型錄影器連接行動電源，用雙面膠貼在廁所置物架的底板下方遮掩，並將針孔鏡頭對準如廁者方向偷拍，直到當天下午5時下班時取回，該廁所為男女共用。

有同事在2022年5月27日上午8時許上廁時發現，置物架下方有異狀，查看赫然發現微型錄影器，檢查發現是張男架設，報警處理。經調查，小美4年來共被偷拍253次，其他3名同事共被偷拍39次。

張男被查獲後，坦承犯行，警詢後，帶警方到住處，主動交付偷拍影像硬碟。一審判決，針對小美部分，依妨害秘密罪判張徒刑1年；其他3人部份，判拘役30日，得易科罰金，檢方及張都提上訴。

張上訴指出，已以180萬元與小美和解，被查獲後配合警方辦案，已無保留任何偷拍影片，並以徹底悔悟，並真誠希望獲得其他3人原諒，請求從輕量刑。檢方則認為，小美長達4年半遭偷拍253次，身心受創深遠，原審判刑過輕。

二審法官認為，張與小美成立和解，並已賠償，但仍未與其他3人調解，宜受刑罰執行，促警惕自省，針對原審小美部份犯行撤銷，改判徒刑5月，得易科罰金；其他上訴駁回，不可上訴。

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