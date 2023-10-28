俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）示警，如果要摧毀哈瑪斯，幾乎不可能不摧毀加薩地區及當地大部分平民人口。並再次強調，有必要在加薩地區實施「停火」，並宣布人道主義計劃。

💬FM Sergey Lavrov on Palestinian-Israeli conflict:



▪We are convinced that the first and indispensable step should be a ceasefire, the resolution of humanitarian issues & assistance in evacuating foreign citizens from #Gaza.



▪The international community has affirmed its… pic.twitter.com/itq6j0AXhY — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) October 25, 2023

據俄羅斯《衛星新聞網》（Sputnik）28日報導，他在訪談中表示：「有必要停下來，有必要宣布人道主義計劃，以拯救處於圍困中的居民：沒有水、沒有電、沒有食物 - 這些都缺乏。」

他強調，如果摧毀了加薩地帶並驅逐了2百萬人，這將對許多世代甚至幾個世紀都造成災難。

拉夫羅夫表示：「我們向以色列發出信號，我們與他們有著密切的聯繫，我們的大使定期與他們溝通，我們發出信號，提出需要尋求和平解決方案，而不是完成以色列已宣布的加薩地區焦土策略。」

在10月7日，巴勒斯坦組織哈瑪斯從加薩地區發動了一次大規模奇襲，襲擊以色列，越過加薩圍牆，在鄰近的以色列社區殺害和綁架人員。

以色列發動報復性打擊，並下令完全封鎖了加薩地區，當地有超過200萬人口，以色列切斷了水、食物和燃料的供應。衝突升級導致約1400名以色列人和超過7000名巴勒斯坦人死亡。