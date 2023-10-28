2024總統大選，民進黨總統參選人賴清德在各家民調仍暫時領先，而藍白合則進入政黨協商模式，但時間要延期到下周，未來藍白合是否會成功，仍有待觀察。前總統陳水扁今天(28日)以看球賽論選戰，語帶玄機表示，「真的沒到最後，誰輸誰贏，正如化學，千變萬化，大意不得」。

陳水扁今(28日)在臉書粉專表示，扁嫂與觀音菩薩一起觀看，美國職棒世界大賽響尾蛇vs 遊騎兵第一戰，第9局上響尾蛇以5：3領先，9局下遊騎兵以一支2分全壘打追平比數變成5：5。延長賽到第11局下，遊騎兵擊出再見陽春全壘打逆轉勝。其實兩隊旗鼓相當，攻守俱佳。再見全壘打之前，各有8支安打，5：5。

陳水扁接著指出，「看球賽論選戰，真的沒到最後，誰輸誰贏，正如化學，千變萬化，大意不得」。

網友回應表示，「比喻得很好，賴清德副總統要加強火力超前了」、「勇哥開釋」、 「勇哥支持誰？」、「看來比賴副總統懂」。