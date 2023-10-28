為鼓勵民眾使用公共運輸，台北市政府公運處和悠遊卡公司，於本月推出「我的減碳存摺」計畫及抽獎優惠活動，為解決內湖塞車的問題，用搭乘大眾交通運輸工具換取抽獎機會，針對內科企業的員工還有加碼活動。不過議員揭露，內科僅有16家企業參與，其中更有6家的減碳數量掛蛋，質疑北市府規畫不周。

民進黨台北市議員何孟樺發現，減碳存摺優惠活動，與推廣悠遊付綁定TPASS的優惠活動有所重疊，無法詳實評估減碳存摺優惠活動的成效，對於大眾運輸習慣改變應要有更完整的效益評估。

何孟樺說，針對內科的企業員工有減碳存摺「月月抽機票」加碼活動，卻僅有16家內科企業參與，其中還有6家的減碳數量掛0，但內科有5299家公司單位，等於不到1％的公司響應本次活動，質疑在內科的推廣不彰，應持續開放企業登錄參與。

公運處長常華珍回覆，截至10月26日，已有4.6萬人參加、平均每人減碳量為12.74公斤，本次活動採報名制，後續會持續積極宣傳、鼓勵企業參加，並在兩週內提供檢討報告。常華珍說，「我的減碳存摺-月月抽機票」活動從今年10月1日上路，預計推行至12月31日，針對刷悠遊卡搭乘大眾運輸，減碳量到達一定程度的民眾，就可享有抽獎的資格，內科企業、員工更有加碼資格。