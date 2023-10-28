豆腐、茶葉、綠竹筍和黑豬肉是新北市深坑區的四寶，深坑區公所今（28）日舉辦「深坑四寶文化節」推廣四寶，除了有精采的舞台表演及美味的四寶美食外，還有趣味的闖關遊戲。新北市副祕書長柯慶忠到場共襄盛舉，期透過地方產業的推廣發展，讓深坑成為一個充滿特色的觀光勝地，為當地帶來商機，傳播獨特的地方文化。

活動規畫「四寶特攻隊」與「四寶樂園」精采有趣的系列活動，「四寶特攻隊」在深坑第一活動中心舉辦親子同樂手作課程，鹽滷豆腐以及蝶古巴特四寶零錢包等DIY作品，創造出充滿親子和樂記憶的專屬作品。深坑兒童遊戲場的「四寶樂園」，除了有精彩逗趣的表演外，還有四寶騎士出任務、四寶影子牆以及深坑四寶彩繪趣等豐富活動，闖關體驗還可以換贈品。

柯慶忠表示，深坑區公所積極推動地方產業發展，尤其在經濟建設和產業發展取得明顯成果。透過「一區一特色」的策略，將深坑四寶豆腐、茶葉、綠竹筍和黑豬肉，以創新方式對外推廣，同時也行銷深坑老街和古道古厝，透過地方產業的推廣，為地方帶來商機。

深坑區長黃美華表示，四寶文化節每年都有不同的主題，今年的「四寶奇遇記」帶來更多有趣的節目和活動。四寶文化節的魅力不僅限於精彩的活動，還包括深坑四寶所延伸的文化及特色美食，讓民眾享受難忘的節慶體驗的同時，也增進對深坑四寶的了解。