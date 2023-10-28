屏東縣政府積極輔導縣內食宿遊購行店家取得穆斯林友善認證，今年有27家業者取得認證，28日舉辦成果發表會暨市集活動，讓大家更認識穆斯林市場。（謝佳潾攝）

屏東縣政府積極輔導縣內食宿遊購行店家取得穆斯林友善認證，今年有27家業者取得認證，28日舉辦成果發表會暨市集活動，讓大家更認識穆斯林市場。（謝佳潾攝）

屏縣府見全球穆斯林人口逾19億人，旅遊商機龐大，近年積極輔導食宿遊購行店家取得穆斯林友善認證，今年有旅宿業、伴手禮店、餐飲店、交通客船以及旅行社共27家業者取得認證，28日在潮州鐵道園區舉辦成果發表會暨市集活動，除展現穆斯林市場的魅力外，也盼藉此讓更多人知道屏東縣有哪些地方有提供穆斯林旅遊的服務資訊。

屏縣府交旅處表示，早期的穆斯林旅客都出現大都會，屏東非常少，以疫情前的統計來看，屏東25％的外籍遊客中，東南亞的客群約占8％，當中穆斯林約僅2至3％，但2014年全球興起穆斯林觀光，他們的消費力非常強，所以縣府也開始著重並推廣。

交旅處長黃國維說，2020年縣府輔導首批清真認證業者，當時只有7家，且拿到認證後就遇上疫情來襲，直至今年才輔導第2批，但沒想到疫情不僅沒有打壞大家的興致，還爭先報名想要取得認證，可見業者也嗅到穆斯林市場的商機。

他說，今年有27家業者取得穆斯林友善認證，有別以往除認證家數增加外，認證種類也更加多元，橫跨旅宿業、伴手禮店、餐飲店、以及交通客船與旅行社，將帶領屏東走進國際旅遊市場跟世界接軌。

縣府一一列出取得清真認證的商家，旅宿業有長灘運動休閒飯店、鮪魚家族飯店與薇米文旅等3家大型旅館，民宿則有墾丁光現、台巴太、墾丁盤古拉、卡米克、幸福莊園、采拓旅人、琉夏萊旅店、橘月、愛晴海及勝利125日式民宿等10家。

伴手禮店家則有天明製藥農科觀光藥廠、喬本生醫股份有限公司、村長的水果、大花有機玫瑰農場、蜜仔企業有限公司等5家；餐飲店家有I’M HUNGRY、遇見秘境蔬食與潮州鐵道園區等3家，還有提供親子DIY體驗的喜樂可可園區、趣訪有機農園與蘭欣辣汗花果農場。

此外，大福琉球航運也參與認證，提供穆斯林友善交通服務，還有屏東旅行社與富達國際旅行社也將提供穆斯林友善旅遊行程。