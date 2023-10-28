藍白合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲卻稱政黨協商最後時限是11月20日，還稱所有派系政黨選前都可簽署政黨合作意向書，曖昧不明的態度和說法，已引發藍營基層不滿，國民黨黨內人士就痛批，柯文哲的說法根本就是政治分贓，且柯把自己塑造得很有料，但實際上是「完全空的」，只能出一張嘴。

國民黨立委李德維認為，柯文哲說法根本不可行，基本上跟現行的政黨政治相違背，只有新潮流不行，其他都可以，這是非常怪的想法，是柯隨性的講法。他強調，現在柯文哲是沒人又沒錢，民眾黨沒有什麼造勢，反觀國民黨全台提名近70個立委參選人，有15個黨籍縣市長，在各地也有萬人造勢。

另外，國民黨黨內人士受訪時也直言，柯文哲說除了新潮流以外，所有派系政黨選前都可簽署政黨合作意向書，這不就是柯文哲口中排斥的政治分贓？該人士痛批，柯文哲把自己塑造成好像很有料，但實際上是完全空的，什麼都沒有，只能每天出一張嘴拐媒體，根本就是空手套白狼，真的很瞎。

該人士直言，最多就朱立倫、侯友宜、柯文哲再見一次面，確認民眾黨有沒有誠意，如果有再談，否則就相見不如懷念，國民黨已經仁至義盡，若合作不成也不用口出惡言，就各自好好努力。