近期傳出涉賭疑慮，T1聯盟近日與台灣高等檢察署、各球團所屬各地方檢察機關建立合作關係，並協請主管機關教育部體育署、中華民國籃球協會支持其轄下職業聯盟及聯賽球團，積極配合召集相關會議，共同響應端正運動風氣，杜絕任何不良違法行為，打造健康之籃球運動環境。

本聯盟再次嚴正聲明反賭、反毒、反詐騙為最高原則，對涉不法行為之人員一律採零容忍政策。對此，聯盟規章已明確訂立規範，關於台啤永豐雲豹球員羅振峰涉賭一事，T1聯盟對於造成社會負面影響深表歉意，經重大事件決策委員會決議，初步懲處如下：

羅振峰因坦承簽賭，並疑似參與球版相關非法行為，已違反我國法律規範，更未能保有職業球員應有之認知，除由球團直接開除並註銷球員資格外，本聯盟予以停權並永不錄用。

台啤永豐雲豹球團，因過往之內部管理失責，造成社會不良影響，依規章應予以從重判罰；但念於球團主動通報及積極作為，酌情後先行予以裁罰新台幣35萬元。

由於本案已進入檢調偵查階段，本聯盟將密切追蹤本件後續偵查結果，並依偵查結果再決議後續是否加重懲處，秉持勿妄勿縱的原則，盼球團能更加約束所屬球員之行為。

本聯盟與各球團已於季初簽訂誠信經營聲明書，並協請各球團向球員、工作人員進行法治教育宣導，同時自我訪查有無參與非法賭博之狀況，另外也蒐集了各球團與球員之公版合約，與聯盟法律顧問共同檢閱後，建議各球團於合約中應具體訂立禁止之情事，並加入除球員本人外，其二等親家屬及未婚伴侶或共同同居人之連帶責任條款。而球團方面亦有自主要求所屬球員簽署切結書者，聯盟給予肯定並盼各球團皆能更加完善相關配套方案。

台灣頂級職業籃球大聯盟盼能在多管齊下的機制下，打造健全優質的籃球運動環境，帶給大家更精彩的賽事，提供正向的影響力。