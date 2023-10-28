藍白合議題仍懸而未決，前立委郭正亮透露，《美麗島電子報》今天(28日)的總統大選最新民調，國民黨總統參選人侯友宜贏民眾黨總統參選人柯文哲0.6過百分點，所以一定是侯跟柯搭配。

郭正亮今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，國民黨以前經歷過「換柱」，所以現在要換人是絕無可能，一定是侯跟柯來配。只是說方法的部分，可能就是全民調，因民眾黨不會接受民主初選，因為國民黨會百分之百贏，這種比賽規則誰會參加？

郭正亮接著表示，今天的《美麗島電子報》民調，如果鴻海創辦人郭台銘也納入，侯友宜贏0.6個百分點。所以全民調，侯友宜不一定會輸，最近前高雄市長韓國瑜這麼用力幫忙，今天還要去鳳山站台。

郭正亮點出，若有一個比較簡單的規則，侯友宜和柯文哲各代表一個政黨，那就是全民調，就能迅速接軌；民調兩人有輸有贏，市話多也許會比較有利侯友宜，那就談一下市話跟手機的比例，這是比較快的方法。

郭正亮認為，任何政黨的合作，一定要讓大家心甘情願地參加比賽，各方都有贏的機會。這一次機會這麼難得，所有的國際氛圍都不利民進黨，執政成績也不利民進黨，這是必然的政黨輪替，如果最後搞砸了，大家都會看不下去。

美麗島電子報是由該單位委託戴立安調查規劃（問卷設計與分析。委託畢肯市場研究公司執行電訪）。三、調查範圍：全國22個縣市；調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾；調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

調查期程自2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調（tracking poll, rolling 3-day sample），2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。因連續假期與颱風假等期間未進行調查致部分波次前後樣本無重疊，如第33波（8/30~9/1）與34波（9/5~7），第49波（9/25~27）與50波（10/2~4）與51波（10/11~13）。